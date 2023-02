Carcere: anche a Parma manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito e contro il 41 bis

Anche a Parma - come in molte città italiane - si terrà una manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito - l'anarchico in sciopero della fame da 108 giorni per chiedere l'abolizione del 41 bis. Il presidio è previsto per il pomeriggio di sabato 4 febbraio, a partire dalle ore 17.30 in piazzale Corridoni, nel quartiere Oltretorrente. In contemporanea, sempre nel pomeriggio, sono previsti manifestazioni in altre città italiane, oltre a quella davanti al carcere di Opera dove l'anarchico - che sta portando avanti la lotta contro il carcere duro e le condizioni detentive - è stato trasferito quattro giorni fa.