'No Green pass' e animalisti si uniscono: corteo alle 15 in Pilotta

Le piazze 'no green pass' e 'Salviamo i macachi di Parma' si uniscono per protestare insieme. Sabato 9 ottobre in piazzale della Pace a Parma si terrà un corteo per chiedere la liberazione dei macachi. L'appuntamento è in Pilotta alle ore 15. "Animali liberi e uomini liberi!" è lo slogan della manifestazione annunciata per oggi pomeriggio.

"Saremo la nostra voce e la loro voce - scrivono gli organizzatori della protesta - la voce di tutte le creature innocenti e indifese che non possono difendersi. Siamo tutti creature non oggetti su cui fare esperimenti! E gli animali sono creature come noi e la loro vita è unica e preziosa, come quella di tutti noi. Siamo creature non numeri da sacrificare e mortificare, siamo vite! Gli animali non sono "solo numeri" anche se vengono marchiati e identificati con un numero, e neanche noi lo siamo! Nessuno è solo un numero e la vita va rispettata. Vite non numeri! Rispetto per la vita! "basta esperimenti sugli esseri viventi! Giù le mani dagli animali, giù le mani dagli umani! Macachi liberi! Liberi di vivere!"