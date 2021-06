Cosa fare se il proprio figlio è in isolamento o in quarantena, le risposte in un opuscolo e in video tutorial dell’Ausl

Un’iniziativa dell’Unità Operativa di Pediatria e del Servizio Infermieristico e Tecnico dell’Ospedale di Vaio e di alcuni Pediatri di libera scelta, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica

Con l’obiettivo di dare ogni utile informazione ai genitori che si trovano a dover gestire la quarantena o l’isolamento del proprio figlio, l’AUSL ha realizzato un pratico opuscolo e dei video tutorial disponibili su YouTube.

Si tratta di semplici regole che è bene seguire, per la sicurezza di tutta la famiglia. Dal corretto uso della mascherina all’igiene delle mani, dalla pulizia e disinfezione di stanze e oggetti allo smaltimento dei rifiuti domestici. E ancora, consigli sulla corretta alimentazione e su come sostenere il benessere fisico e psicologico di bimbi e giovanissimi, durante il periodo di isolamento e quarantena.

“Il coronavirus è entrato nelle case di tanti – afferma Pierluigi Bacchini, direttore dell’U.O. di Pediatria dell’Ospedale di Vaio – mamme e papà si trovano a dover riorganizzare la loro quotidianità quando il virus colpisce i loro figli. Anche se non ci sono problemi di salute, perché spesso il covid-19 nei giovanissimi è asintomatico o si manifesta in forma lieve, occorre comunque prestare attenzione e seguire regole precise, per la sicurezza di tutta la famiglia”.

Non solo. Anche bambini e ragazzi è bene siano correttamente informati sul perché devono restare a casa e su quanto sia importante anche il loro contributo per fermare la circolazione del virus. Per questo motivo, insieme all’opuscolo per i genitori è disponibile anche un pieghevole che, in forma semplice, spiega ai giovanissimi come affrontare isolamento e quarantena.

Entrambi i prodotti sono disponibili nelle sedi delle Pediatrie di comunità dell’AUSL e negli ambulatori dei Pediatri di libera scelta di Parma e provincia e scaricabili nella home page del sito www.ausl.pr.it, cliccando su “Covid-19 Info e news”, “Isolamento e quarantena”. I video tutorial sono disponibili nel canale YouTube dell’AUSL.

E’ un’iniziativa dell’U.O. di Pediatria e del Servizio Infermieristico e Tecnico dell’Ospedale di Vaio, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica e con il coordinamento grafico editoriale dell’Ufficio Stampa, Comunicazione e Rapporti con l’Utenza dell’AUSL di Parma.