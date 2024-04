Mercato immobiliare, quanto costa comprare una casa a Parma

Quanto costa comprare una casa in centro a Parma? I prezzi al metro quadro vanno dai 2mila e 600 metri quadrati in su e la fascia allo stesso prezzo si estende anche nella zona sud ovest della città. Lo rileva uno studio di immobiliare.it, secondo cui il prezzo medio della vendita al metro quadro nella città ducale è di 2mila e 289 euro nel capoluogo parmense.

A Marzo 2024 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 2.289 al metro quadro, con un aumento del 6,86% rispetto a Marzo 2023 (2.142 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Parma ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2024, con un valore di € 2.289 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Maggio 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 2.056 al metro quadro.

Prezzo affitti

A Marzo 2024 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 11,26 al mese per metro quadro, con una diminuzione del 2,43% rispetto a Marzo 2023 (€ 11,54 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Parma ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2023, con un valore di € 11,85 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Maggio 2022: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 10,49 al mese per metro quadro.