Costruire ponti e cucire biografie : il 12 e 21 dicembre lezioni aperte

Il Polo Universitario Penitenziario di Parma (PUP) organizza per martedì 12 dicembre e giovedì 21 dicembre, alle 14.30, nella sede di vicolo dei Mulini 5, le lezioni aperte Costruire ponti e cucire biografie rivolte alle studentesse, agli studenti e a tutte le persone interessate. Parteciperanno Vincenza Pellegrino, docente dell’Università di Parma, Irene Valota e la redazione di CerchioScritti.

Le lezioni aperte sono incentrate su scritture e pensieri nati in carcere dall'incontro tra diverse generazioni e storie di vita. L’obiettivo è generare nuove riflessioni all’esterno che poi saranno riportate in carcere. Attraverso esercizi di lettura e scrittura si cercherà di capire cosa siano la giustizia, il conflitto, il dialogo, l'attesa e il cambiamento: parole chiave scelte dai partecipanti ai laboratori di sociologia culturale in carcere.