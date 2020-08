Costruzione linea elettrica: modifiche alla viabilità in strada Alberi

In Strada Alberi per lavori Ireti SpA, per cantiere di costruzione nuova linea elettrica 15KV, fino al 26/08/2020, dalle 00:00 alle 24:00, nel tratto compreso tra il civ. 13 e l’intersezione con strada Langhirano viene Istituito divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h.

Dalle ore 09:00 del 27/08/2020 al 04/09/2020, dalle 00:00 alle 24:00, sempre in Str Alberi, nel tratto compreso tra il civ. 15 ed il civ.17 viene prevista l'Istituzione del divieto di circolazione. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h. L’ accesso ad abitazioni e stradelli privati dovrà sempre essere garantito.