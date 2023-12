Costruzioni, infrastrutture e territorio: prime due laureate all’Università di Parma

Prime due laureate, all’Università di Parma, in Costruzioni, infrastrutture e territorio. Le neodottoresse sono Beatrice Pini e Nicoleta Porcescu. Nel corso della seduta, che si è tenuta ieri, lunedì 11 dicembre, Beatrice Pini ha discusso la tesi "Problematiche nella realizzazione di gallerie in terreni incoerenti: caso della galleria naturale di San Giorgio in Salici (VR), linea ferroviaria AV/AC, tratta Brescia-Verona" (relatori Elena Michelini e Roberto Brighenti).

“La realizzazione delle infrastrutture di telefonia mobile nel contesto evolutivo delle nuove tecnologie di comunicazione elettroniche” è invece titolo della tesi di Nicoleta Porcescu (relatrice Valentina Gastaldo). Attivato nell'anno accademico 2020-21 e incardinato nel Dipartimento di Ingegneria e Architettura, il corso di laurea a orientamento professionale in Costruzioni, infrastrutture e territorio (CIT) forma giovani professioniste/i esperte/i nei settori civile, edile, infrastrutturale e territoriale. Il corso fornisce competenze tecniche applicative avanzate che rispondono alle esigenze degli operatori nei settori delle costruzioni e della gestione del territorio.