Covid-19: Susanna Esposito scelta come esperta in due gruppi di lavoro dell'Oms

Ordinaria di Pediatria all'Università di Parma, Susanna Esposito, Presidente dell'Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici (WAidid), è stata inserita come esperta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nei Maternal, Neonatal, Child and Adolescent Health (MNCAH) Research Network Working Groups.

Nei gruppi di lavoro dell’OMS si occuperà di Scuole e dell’impatto dell’apertura e della chiusura di queste sulla pandemia di Covid-19 e della Sindrome Infiammatoria Multisistemica nei bambini, al fine di definire le terapie raccomandate nei casi pediatrici gravi di infezione da SARS-CoV-2.

Non è la prima volta che Susanna Esposito ricopre un ruolo importante a livello internazionale. Dal 2012 al 2015 è stata infatti Presidente della Commissione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'eradicazione del morbillo e della rosolia congenita e da più di 10 anni è uno dei docenti del Paediatric Infectious Diseases Diploma dell’Università di Oxford.