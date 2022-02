Covid: 255 nuovi casi e 2 morti

Nelle ultime 24 ore a Parma sono stati registrati 255 nuovi casi di contagio da Covid-19. Ci sono stati anche due decessi, due donne di 81 e 95 anni. In totale sono 8 i pazienti in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.167.308 casi di positività, 2.942 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.344 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 7730 molecolari e 10.614 test antigenici rapidi.

Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 16%.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 13 sono state somministrate complessivamente 10.077.757 dosi; sul totale sono 3.738.763 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93%. Le terze dosi fatte sono 2.608.040.

Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento:https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate.

Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 95 (+1 rispetto a ieri, pari al +1,1%), l’età media è di 63,8 anni. Sul totale, 50 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 63,5 anni), il 52,7%; 45 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,1 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono oltre 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.719 (-25 rispetto a ieri, -1,4%), età media 75 anni.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 8 a Parma (-1); 8 a Reggio Emilia (invariato); 14 a Modena (+1); 30 a Bologna (+2); 7 a Imola (+1); 6 a Ferrara (invariato); 7 a Ravenna (invariato); nessuno a Forlì (dato invariato rispetto a ieri); 2 a Cesena (-1) e 9 a Rimini (invariato).

Contagi

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 39,3 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 583 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 238.165) seguita da Modena (377 su 181.845), Reggio Emilia (325 su 128.507), Ravenna (325 su 107.283); poi Ferrara (275 su 79.343), Rimini (266 su 115.660), Parma (255 su 95.144); quindi Cesena (195 su 65.979), Forlì (137 su 55.390), Piacenza (107 su 63.707) e, infine, il Circondario Imolese con 97 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 36.285.

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Guariti e deceduti

Le persone complessivamente guarite sono 7.119 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.098.468.

Purtroppo, si registrano 15 decessi:

2 in provincia di Parma (due donne di 81 95 anni)

3 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 91 anni e due uomini di 88 e 92 anni)

4 in provincia di Modena (due donne di 75 e 84 e due uomini di 79 e 89 anni)

4 in provincia di Ravenna (tre donne di 90, 94 e 98 anni e un uomo di 94 anni)

1 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 94 anni)

1 in provincia di Rimini una donna di 86 anni)