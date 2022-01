Covid, 50 insegnanti positivi: chiusi due asili nido

Il contagio da Covid-19 nel nostro territorio arriva fino alle scuole. Due sezioni di asilo nido, infatti, non riapriranno lunedì 10 gennaio poichè sono stati riscontrati 50 casi di positività tra educatori ed insegnanti. Altre altre 4 sezioni effettueranno orario ridotto pur garantendo la somministrazione del pranzo ai bambini. E' questa la situazione per quanto riguarda le scuole dell'infanzia di Parma. Le altre 180 sezioni riapriranno, come previsto, lunedì 10 gennaio alle ore 7.30.

L'Assessora all'educazione Ines Seletti insieme ai responsabili dei Servizi, sia di gestione diretta che indiretta delle scuole d'infanzia di Parma, sta monitorando attentamente l'evoluzione dei contagi. Le famiglie interessate dai provvedimenti sono già state informate. Ovviamente la situazione è in costante evoluzione, per il momento un primo aggiornamento potrebbe esserci da venerdì 14 con la riapertura integrale delle 6 sezioni dove gli operatori sono stati interessati dal contagio.