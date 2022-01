Covid: a Busseto medici di famiglia e Ausl organizzano un open day vaccinale

Ancora una volta medici di famiglia e Azienda USL fanno squadra per facilitare l’adesione alla campagna vaccinale contro il coronavirus e organizzano un open day per sabato 12 febbraio alla Casa della Salute di Busseto, dedicato agli assistiti dei medici della struttura di via Paganini 3.

“La vaccinazione – spiega Paolo Ronchini, coordinatore della medicina di gruppo della Casa della Salute di Busseto – è lo strumento efficace e sicuro per contrastare la diffusione del coronavirus, insieme al corretto utilizzo della mascherina e al frequente lavaggio delle mani. I dati confermano che chi è vaccinato è più protetto dalle forme gravi dell’infezione. Per questo – conclude Ronchini – rinnovo l’invito a chi ancora non lo ha fatto, a sottoporsi alla vaccinazione e di cogliere l’occasione offerta con l’open day di sabato 12 febbraio”.

“I medici di famiglia sono partner preziosi in questa campagna vaccinale - afferma Andrea Deolmi, direttore del distretto di Fidenza dell’AUSL - Sono a fianco dell’Azienda fin dal suo avvio, per le somministrazioni ai più fragili, ospiti in strutture sanitarie e al domicilio, ma anche nei centri vaccinali, negli ambulatori e con iniziative come questa organizzata alla Casa della Salute di Busseto. Per uscire dalla pandemia – conclude Deolmi – è necessario l’impegno e la partecipazione di tutti: professionisti sanitari e cittadini. L’offerta vaccinale è ampia, proprio per facilitare l’adesione, che auspico sia significativa anche nella giornata dell’open day”.

CHI PUO’ PARTECIPARE I maggiorenni assistiti dai medici di famiglia della Casa della Salute di Busseto di via Paganini n. 3. La giornata è dedicata alla somministrazione di prime e terze dosi.

COME PRENOTARE I cittadini che vogliono aderire, devono telefonare al numero 0524.932824 dalle 15.30 alle 18.30 il 31 gennaio, 3, 7 e 10 febbraio oppure scrivere una e-mail a segrmedicinagruppobusseto@ausl.pr.it indicando il proprio numero di telefono. Successivamente, gli operatori della Segreteria della medicina di gruppo richiameranno per concordare l’orario dell’appuntamento.

COSA PORTARE IL GIORNO DELLA VACCINAZIONE Sono necessari il documento di identità e la tessera sanitaria, oltre ai moduli di consenso informato e scheda anamnestica compilati e firmati. Questi ultimi due documenti sono disponibili nel sito www.ausl.pr.it, in home page occorre cliccare sul banner “Vaccinazioni anti covid-19 Informazioni e prenotazioni”, quindi su “Modulistica vaccinazioni anti covid-19”.