Covid: a Parma autotest per certificare la fine dell'isolamento

A Parma e in tutta la regione Emilia-Romagna, l’autotest potrà essere utilizzato anche per certificare la fine dell’isolamento. Lunedì 17 gennaio la Regione presenterà ufficialmente la piattaforma dedicata a questa nuova modalità, che servirà sia per certificare la positività al Covid che la guarigione e quindi l'uscita dal periodo di isolamento e di quarantena. Questa possibilità sarà riservata ai cittadini che si sono sottoposti alla terza dose del vaccino antiCovid.