Covid: a Parma e provincia 12 mila positivi al virus

Sono 12 mila le persone che, a Parma e provincia, sono attualmente positive al Covid-19. Gli ultimi dati disponibili per il nostro territorio e relativi alle ultime 24 ore parlano di ulteriori nuovi 1.015 contagi tra la popolazione locale, di cui solo 9 sintomatici. Un dato in controtendenza rispetto a quello delle altre città della regione e del dato regionale complessivo: i sintomatici, infatti, nella nostra città e provincia sono minori. Dall'inizio della pandemia le persone contagiate dal Covid - molte delle quali poi guarite - sono state quasi 50 mila: precisamente, fino all'8 gennaio 2022, 49.340.

In terapia intensiva il 79% di non vaccinati

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia Romagna sono 144: l’età media è di 61,5 anni. Sul totale, 111 non sono vaccinati - zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,3 anni - il 79,2%, mentre 33 sono vaccinati con ciclo completo, età media 65,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.873, età media 68,7 anni.