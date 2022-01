Covid: a Parma e provincia più di 20 mila positivi

Sono più di 20 mila i cittadini di Parma e provincia positivi al covid-19. Nell'ultima settimana, con il continuo aumento dei casi di contagio, le persone in isolamento dopo la verifica della positività ai test, sono in rapido incremento.

In poco meno di due settimane, infatti, il numero dei contagiati è quasi raddoppiato: dieci giorni fa positivi al virus erano circa 12 mila. Il numero di persone in isolamento, invece, è maggiore tenendo conto anche di chi ha avuto contatti con positivi e che, anche secondo le nuove norme deve osservare un periodo di quarantena. La marcia del virus nel nostro territorio non si arresta: con qualche rara eccezione ogni giorno vengono registrati, in media, più di 1.600 nuovi casi di positività.

Ieri a Parma e provincia sono stati registrati quasi 2 mila nuovi casi mentre in terapia intensiva ci sono 18 pazienti. In Emilia-Romagna sono 145 ( -7 rispetto a ieri, pari a - 4,6%) l’età media è di 62 anni. Sul totale, 87 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 61,5 anni), il 60 %; 85 sono vaccinati con ciclo completo (età media 62,8 anni).