Covid: a Parma in una settimana contagi cresciuti di oltre il 43%

Nella settimana dal 16 al 22 marzo i casi di contagio da Covid-19 hanno fatto registrare un aumento, per Parma e provincia, del 43,3% rispetto alla settimana precedente. È quanto emerso dal nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, riferito alla settimana appena trascorsa. Nel nostro territorio sono stati registrati 386 casi ogni 100 mila abitanti. La nostra città rientra quindi tra quelle in cui l'aumento del contagio da coronavirus è stato più rilevante. In tutta l'Emilia-Romagna ci sono 893 casi ogni 100 mila abitanti con un aumento percentuale del del 37,9%. A Parma, quindi, i contagi sono cresciuti di più rispetto alla media regionale. Rispetto ai sette giorni precedenti, è frenata la discesa dei ricoveri in terapia intensiva (-9,4%); mentre sono aumentati i ricoveri in area medica: +5,9%.