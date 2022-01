Covid: a Parma tanti casi ma solo uno su dieci è sintomatico

Nella giornata di ieri, sabato 1° gennaio 2022 è stato registrato il numero più alto in assoluto di casi di contagio da Covid-19 dall'inizio della pandemia per la nostra provincia: 1101 positività. Un numero impressionante, più del doppio dei contagi del 30 dicembre: quel giorno infatti i contagi erano stati 503, con 138 sintomatici. Il 31 dicembre, poi, il numero di casi era schizzato a 915, di cui 112 sintomatici.

Analizzando i dati notiamo però che solo un caso su dieci è sintomatico. Su 1101 casi, infatti, solo 101 hanno manifestato qualche sintomo legato al contagio da Covid-19, gli altri - circa il 90% - sono asintomatici. Mentre l'ondata dei contagi registra, giorno dopo giorno, una crescita spaventosa come numero di persone positive non si può dire lo stesso per quanto riguarda i sintomatici: la percentuale infatti è scesa in percentuale, considerando il numero di casi.

Dati rassicuranti quindi a fronte di un'accelerazione costante ed incredibile dei casi nell'ultima settimana, anche per quanto riguarda il nostro territorio. Se confrontiamo i dati della provincia di Parma del 1° gennaio - giorno record per noi - con quelli delle altre province dell'Emilia-Romagna possiamo notare che nel nostro territorio si registra il più basso numero di sintomatici in relazione al numero dei contagi giornalieri.