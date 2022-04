Covid, a scuola casi in leggero aumento

Nella settimana dall’11 al 17 aprile si sono registrati 454 nuovi casi di positività al coronavirus nelle scuole di Parma e provincia, un numero più alto rispetto a quella precedente (415), così suddivisi: 23 casi nei nidi, 67 nelle materne, 160 nelle elementari, 99 nelle medie e 105 nelle superiori.



Nella settimana dal 18 al 24 aprile i nuovi casi registrati sono stati 467, un numero simile a quello della settimana precedente (454), così suddivisi: 16 casi nei nidi, 46 nelle materne, 136 nelle elementari, 116 nelle medie e 153 nelle superiori.



Le inchieste epidemiologiche ed il contact-tracing degli operatori AUSL hanno evidenziato che nella maggior parte dei casi il focolaio parte in casa per contatti familiari o risulta legato ad attività ricreative pomeridiane extrascolastiche.

“In entrambe le settimane considerate (11-17 e 18-24 aprile) - spiega Gianrocco Martino, medico del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl - la fascia 0-14 anni è stata interessata nel 13% circa della totalità dei casi registrati a Parma e provincia. Si registra una costante fase di plateau dei contagi nella popolazione scolastica, con una mancata discesa della curva epidemiologica a testimonianza della forte persistenza di circolazione virale che per il momento non tende a diminuire. Per questo – sottolinea Martino - si consiglia l’adozione di comportamenti prudenti e rispettosi delle norme vigenti in ambito scolastico”.