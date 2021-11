Covid, al Campus dell’Università di Parma nasce il Bosco del “Ringraziamento”

Sarà inaugurato lunedì al Campus Scienze e Tecnologie dell'Università di Parma, in occasione della Giornata nazionale degli alberi, il Bosco del 'Ringraziamento', dedicato al personale medico e paramedico di Parma che tanto ha fatto in questo periodo contrassegnato dalla pandemia da Covid. Lo annuncia, in una nota, l'Ateneo. Il bosco, voluto dall'Università e co-finanziato da Emil Banca nell'ambito del Festival dello Sviluppo sostenibile Asvis Parma 2021, sarà composto da oltre 80 tra alberi adulti ed arbusti, in linea con quanto previsto nella strategia di sostenibilità dell'Ateneo, che comprende la riqualificazione delle alberature e delle aree verdi negli spazi universitari. La cerimonia inizierà alle 10.30 con una breve presentazione del progetto al Centro Sant'Elisabetta del Campus Scienze e Tecnologie. Seguirà l'inaugurazione del bosco dietro il plesso polifunzionale, a cui sono invitati non solo gli studenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo, ma anche tutti i promotori di progetti di piantumazione di alberi attualmente in corso di realizzazione a Parma e provincia. Nelle prossime settimane, fa poi sapere l'Università, sarà avviata una campagna di informazione tra cittadini e aziende del territorio, con l'invito ad adottare uno o più alberi del bosco. Questo perché "piantare e prendersi cura di un albero possa ricordare a tutti l'importanza di affiancare alla memoria speranza ed azioni concrete per un futuro più sostenibile".