Covid: al via il sistema Sms per la gestione dei pazienti positivi

Le indicazioni ai cittadini positivi al covid e gli appuntamenti per effettuare i tamponi? Ora arrivano via sms. L’Ausl di Parma utilizza una nuova modalità per la gestione ed il monitoraggio di tutti i cittadini che risultano positivi al coronavirus. Si tratta di un sistema informatizzato che rende più facili, veloci ed efficaci le operazioni di contact tracing, inviando direttamente messaggi sui telefoni cellulari delle persone interessate.

Le informazioni più urgenti, quindi, sono fornite senza la necessità di effettuare chiamate telefoniche: ogni singolo operatore del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell’Ausl può gestire così un numero maggiore di casi con modalità più rapide.

“Al 15 dicembre, le persone positive al covid sono sul nostro territorio 1.079 – spiega la direttrice del Servizio di Igiene pubblica dell’Ausl Silvia Paglioli – Con il sistema sms possiamo gestirne una parte significativa in modo fluido, velocizzando le attività di tracciamento: questa innovazione ci consente di giocare d’anticipo e rallentare con maggiore efficacia la diffusione del virus.”

SISTEMA SMS, COME FUNZIONA –Questo servizio è attivo per tutti i cittadini, nei casi gestiti dal DSP, quando è necessario verificare la positività o meno al coronavirus con tampone molecolare: viene inviato ai cittadini un sms che indica data , ora e luogo in cui sottoporsi al test. Con un secondo messaggio viene poi comunicato l’esito. Se questo è positivo, viene inviato in breve tempo un terzo sms, con informazioni sui comportamenti da tenere (isolamento e quarantena, norme igieniche, smaltimento rifiuti domestici ecc.) durante il periodo di positività e fino alla guarigione. Inoltre, nel testo del messaggio, sarà presente un link: collegandosi a questo indirizzo si avrà accesso ad un portale per fornire alcuni dati, come i contatti più stretti, l’ambiente lavorativo o scolastico, locali o mezzi di trasporto frequentati recentemente. In questo modo, gli operatori che si occupano di contact tracing potranno avere accesso a informazioni molto importanti nel minore tempo possibile. Anche il termine dell’isolamento domiciliare, è comunicato tramite sms.

CERTIFICATI SUL FSE O VIA EMAIL – Non cambia nulla invece per avere copia del referto del tampone effettuato o dei certificati di guarigioneo fine quarantena. Questi documenti sono visualizzabili sul proprio Fascicolo sanitario elettronico (Fse): indicativamente il risultato è disponibile in quarantotto ore. Se non dovesse risultare disponibile sul fascicolo dopo cinque o sei giorni dalla data dell’ultimo tampone effettuato, o per chi non avesse attivato l’Fse, è possibile scrivere all'indirizzo richiestaesiticovid@ausl.pr.it. La richiesta deve essere corredata di foto o copia scansionata della carta d'identità in corso di validità della persona per cui si chiede il certificato. Tutte le e-mail vengono prese in carico, con tempi di risposta di circa tre giorni lavorativi.