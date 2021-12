Covid: al via le vaccinazioni per educatori e insegnanti

In mattinata terza dose per le prime educatrici del Servizi o-6 del Comune di Parma. La somministrazione del vaccino booster ad educatrici ed insegnanti per l'integrazione, presso l'Hub di via Mantova, all'interno del plesso di Gazzetta di Parma è stata accompagnate dal Sindaco, dall’Assessora alla Scuola Ines Seletti e dal Direttore Sanitario di AUSL Antonio Balestrino.

"Arrivare alla completa vaccinazione di personale che lavora quotidianamente con bambini e con persone fragili, per le quali non sempre l'uso regolare della mascherina è possibile, è uno strumento che abbiamo voluto mettere in campo in questo momento in cui dobbiamo difendere i risultati ottenuti finora. Si tratta anche di un segnale di resilienza, per uno dei punti fermi della ripartenza in cui tutti stiamo sperando e ci stiamo impegnando, forse il più importante: la continuità scolastica" ha commentato l'Assessora Ines Seletti.

Entro il 31 dicembre, grazie alla collaborazione con AUSL di Parma le educatrici dei nidi 0-3 anni, gli insegnanti delle scuole per l’infanzia e gli educatori per l’integrazione scolastica disabili di tutti i servizi educativi pubblici e privati, verranno vaccinati con il terzo richiamo per la prevenzione del covid-19 (con prenotazioni che vanno da oggi 13 dicembre fino al 31 dicembre).

All’iniziativa parteciperanno complessivamente 463 educatori ed insegnanti.