Covid, appello dell’Auls ai 12-19enni: “Ragazzi, vaccinatevi!”

“Ragazzi, vaccinatevi!” è l’appello dell’Azienda USL agli adolescenti di Parma e provincia, un esercito di circa 32.700 giovani. Sono oltre 4.300 i ragazzi dai 12 ai 19 anni che hanno già ricevuto la prima dose e più di 11.600 coloro che hanno già fissato l’appuntamento per la prima somministrazione. Ma ancora non basta: occorre un’adesione massiccia, per uscire tutti insieme dalla pandemia.

In questi due mesi che ci separano dall’inizio dell’anno scolastico è importante prenotare l’appuntamento per la vaccinazione e preparare al meglio il ritorno sui banchi.

“Ora tocca a voi ragazzi – afferma Silvia Paglioli, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda sanitaria – La vostra adesione alla campagna vaccinale è fondamentale per due motivi: garantire il ritorno in classe a settembre in sicurezza e rallentare la circolazione del virus in questi mesi di maggiore mobilità per tutti.”

A differenza della scorsa estate, ora abbiamo a disposizione il vaccino, un’arma efficace per contrastare la diffusione del virus, limitarne le mutazioni e ridurne drasticamente gli effetti gravi sulla salute.

"La vaccinazione è un atto importante, che i giovani devono affrontare con fiducia – riprende Paglioli - Per questo invito tutti a parlarne in famiglia e se necessario a rivolgersi al proprio medico o pediatra, professionisti disponibili a fornire ogni informazione e fugare eventuali dubbi. Aderire alla campagna vaccinale è anche un gesto di generosità verso gli altri – conclude la Dirigente - che sono certa i ragazzi sapranno compiere, per il bene di ognuno e di tutti”.

COME PRENOTARE

Anche per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni sono confermate le consuete modalità di prenotazione: numero verde 800.60.80.62 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13), sportelli unici CUP dell’AUSL o farmacie che effettuano prenotazioni Cup; servizi online con il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb.