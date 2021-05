Covid: chiusa la scuola media Carozza di Salsomaggiore

La scuola media Carozza di Salsomaggiore Terme è chiusa da oggi, mercoledì 26 maggio, per alcuni casi di contagio da Covid-19, riscontrati nei giorni scorsi all'interno dell'edificio scolastico. Il provvedimento è stato assunto dalle autorità in seguito all'accertamento della presenza di alcune persone contagiate. Gli alunni e gli insegnanti verranno sottoposti a tampone, come prevedono i protocolli relativi agli istituti scolastici. Per ora non è nota la data di riapertura della struttura.