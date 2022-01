Crescono i contagi in carcere: in quarantena una sezione dell'alta sicurezza

Cresce il numero di contagi da covid-19 nel carcere di via Burla a Parma. Una sezione dell'alta sicurezza è stata messa in quarantena preventiva dopo che è stato riscontrato un caso di positività al virus. I dati relativi alla diffusione del coronavirus tra le mura del penitenziario parmigiano, relativi alla situazione fino ad oggi venerdì 21 gennaio, parlano di un totale di 41 contagiati, tra cui 17 detenuti e 24 agenti della polizia penitenziaria.

Per il momento non sono state presi provvedimenti restrittivi relativi alla presenza di psicologi, educatori e insegnanti all'interno del carcere e per quanto riguarda i colloqui dei famigliari ma potrebbero scattare se verrà superata la soglia limite del 5% dei contagi. Nel caso del carcere, quindi, quando verrà superato il numero di 50 contagiati.

"La situazione è costantemente monitorata - sottolinea Monica Moschioni, responsabile carcere delle Camere Penali di Parma - riceviamo una comunicazione quotidiana da parte del direttore del carcere di Parma relativa al numero di contagiati. La novità, rispetto ai giorni scorsi, è che è stata messa in quarantena una sezione dell'alta sicurezza, all'interno della quale si trovano detenuti più anziani e con diverse patologie. Va anche detto che tutti i detenuti in questa sezione hanno almeno la seconda dose di vaccino, alcuni anche la terza. Continuiamo a tenere l'attenzione alta sul penitenziario parmigiano per evitare di arrivare alla soglia limite: se verrà superata dovranno scattare limitazioni alla socialità e alle visite dei parenti".

Secondo le nuove norme, approvate dall'ultimo decreto, è possibile accedere al carcere solo con il green pass base: i colloqui si svolgono secondo le regole stabilite per contrastare l'epidemia da covid-19, ovvero con l'utilizzo della mascherine. Per gli agenti della penitenziaria, poi, dal 15 dicembre è scattato l'obbligo vaccinale, così come per tutte le altre forze dell'ordine.