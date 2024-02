Il covid è costato 20.5 milioni di euro ai parmigiani: è il secondo 'conto' più salato della Regione

Il Covid è costato 20.5 milioni di euro ai parmigiani. La nostra è la secondo provincia in Emilia-Romagna, dietro solo a Bologna, per quanto riguarda il 'conto' salato presentato dalla pandemia, tra maggiori spese e mancate entrate.

È quanto emerge da un'elaborazione di Centro Studi Enti Locali che riguarda i comuni italiani con più di 150mila abitanti e basata su dati del Mef.

Le risorse perse tra spese e mancate entrate sono state compensate dal governo attraverso il cosiddetto 'fondone' e la Ragioneria generale dello Stato sta tirando le somme per vedere chi abbia avuto più del dovuto (e debba quindi restituire le risorse eccedenti) e chi invece sia a credito e debba quindi ricevere ulteriori rimborsi. In generale i fondi compensativi assegnati dallo Stato per evitare la paralisi delle funzioni fondamentali sono stati congrui rispetto alle effettive necessità