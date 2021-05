Covid: da lunedì 24 maggio coprifuoco a mezzanotte

A partire da lunedì 24 maggio il coprifuoco potrebbe essere spostato alle 23 o alle 24.

Nel nuovo decreto si attendono misure anche sui ristoranti e sui bar, sui centri commerciali e su altri settori come il wedding.

Il calendario della prossima settimana prevede, dopo la riunione della Cabina di Regia, l'incontro con le regioni e poi il Consiglio dei Ministri per il varo del nuovo decreto. Nel quale ci saranno anche le date per la ripartenza dello sci.

Le ipotesi per il coprifuoco sono le 23 o le 24 ma si delinea più facilmente la possibilità di spostare le lancette di un'ora per un paio di settimane e poi arrivare a mezzanotte per il mese di giugno. Mentre a luglio (o a partire dal 14 giugno) potrebbe venire direttamente abolito.

Governo e Regioni avevano già trovato l’accordo per un primo prolungamento alle 23 ma i dati positivi dell’ultimo monitoraggio potrebbero portarlo alle 24 per poi cancellarlo del tutto dalla metà di giugno.

Questa sarà anche la settimana dela riapertura dei centri commerciali nel week end. L'ok potrebbe arrivare a partire direttamente dal prossimo week end, anticipando le misure previste a partire da lunedì 24. Si potrà anche tornare a festeggiare matrimoni, compleanni e altre cerimonie.

La ripartenza del settore è prevista per il 15 giugno con nuovi protocolli che prevedono, negli eventi con un alto numero di invitati, la richiesta del green pass: ovvero il certificato di doppia vaccinazione, di guarigione o di tampone negativo. Per le palestre invece si attende il primo giugno, così come per le piscine al chiuso. Si pensa invece di attendere ancora per i parchi divertimento, che dovranno attendere luglio perché attualmente si ritiene troppo rischiosa la gestione contemporanea di migliaia di persone, la gran parte dei quali giovanissimi e quindi molto probabilmente non ancora vaccinati.