Covid: domani in programma circa 4.000 vaccinazioni

Parma è pronta ad accelerare la campagna vaccinale, con una giornata di aumento significativo delle somministrazioni.

Domani infatti sono in programma circa 4.000 vaccinazioni nelle 5 sedi aperte nel territorio provinciale: in città al Pala Ponti e all’Ospedale Maggiore, e in provincia alla Casa della Salute di Langhirano, all’Ospedale di Vaio, alla sede dell’AVIS di Borgotaro.

“La macchina organizzativa è pronta per accelerare con l’offerta vaccinale – affermano Anna Maria Petrini, commissario straordinario dell’AUSL e Massimo Fabi, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria – Quella di domani è una giornata importante, che ci consente di verificare la nostra capacità di offrire un numero significativamente maggiore di somministrazioni e di testare dunque la possibilità di accelerare la campagna in corso, anche in modo continuativo, sempre che siano confermate le consegne di vaccini programmate. Indispensabile per la buona riuscita della giornata – concludono i due direttori – è la collaborazione dei cittadini che domani si sottoporranno alla vaccinazione: a loro chiediamo di arrivare puntuali all’appuntamento e con i moduli compilati. Infine, ringraziamo ancora gli operatori sanitari e i volontari impegnati nei centri: il loro lavoro è davvero prezioso”.

Delle circa 4.000 vaccinazioni prenotate domani, 1.800 sono in programma al centro del Pala Ponti, dove dalle 7.30 alle 20 saranno aperti 9 ambulatori per l’accettazione e 18 ambulatori per le somministrazioni.

Si ricorda ai cittadini di presentarsi puntuali all'appuntamento o al massimo con 10-15 minuti di anticipo, e di portare con sé un documento di riconoscimento, il consenso informato e il foglio anamnestico compilati e firmati.

Questi ultimi due documenti, insieme al foglio informativo sul vaccino, sono consegnati al momento della prenotazione, se la prenotazione è effettuata agli sportelli unici-CUP e farmacie. I moduli sono invece da scaricare dal sito www.ausl.pr.it (sezione “Vaccinazioni anti-covid 19: tutto quello che c’è da sapere”) se si prenota telefonicamente.