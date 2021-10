Covid, ieri maxi afflusso con 2.650 vaccinazioni: l’Ausl invita a prenotarsi

Quella di ieri è stata una domenica di super lavoro per i centri vaccinali dell’Azienda Usl di Parma, dove dalle 9 alle 20 sono state eseguite 2.650 vaccinazioni.

Nei due hub operativi ieri, a Parma in via Mantova e a Fidenza all’Ospedale di Vaio, sono state 895 le vaccinazioni di prima dose ad accesso libero, richieste dunque da persone che hanno deciso di vaccinarsi dopo l’obbligo di green pass per accedere al lavoro. Ma è stato consistente anche il numero di vaccinazioni effettuate su prenotazione (1.697).

“Oltre ai richiami e alle terze dosi, questa domenica i nostri operatori hanno vaccinato con prime dosi anche un numero consistente di persone arrivate ai centri con accesso libero fin dalla prima mattinata di ieri – spiega il Commissario straordinario dell’Azienda Usl di Parma, Anna Maria Petrini –. Si tratta di persone che sensibilizziamo da tempo: per fortuna adesso hanno compreso l’importanza della vaccinazione e sono venute ai nostri centri vaccinali. Per rispondere al maxi afflusso di questi giorni, i nostri servizi di vaccinazione hanno dimostrato di essere pronti con grande professionalità e tempestività. Voglio ringraziare davvero tanto gli operatori aziendali per il loro impegno e la flessibilità nel gestire l’affluenza straordinaria di questi giorni”.

INVITO A PRENOTARSI

Proprio a causa dello sforzo organizzativo straordinario richiesto a servizi e operatori dei centri vaccinali, si invitano i cittadini a scegliere di vaccinarsi con prenotazione invece che con accesso libero. In questo modo si possono evitare possibili lunghe attese in fila.

La vaccinazione con prima dose, rivolta a tutti i cittadini dai 12 anni su, si può prenotare telefonando al numero verde 800.608.062, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13, oppure agli sportelli unici CUP dell’AUSL e tramite servizi online con il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb.

COSA PORTARE

Il giorno della vaccinazione occorre portare un documento di identità, il modulo di anamnesi e il consenso informato, entrambi compilati e firmati. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da un adulto che sia stato delegato dai genitori e portare il modulo di anamnesi ed il consenso informato compilati e firmati da entrambi i genitori. Tutti i moduli (anamnesi, consenso informato e delega) sono scaricabili dal sito www.ausl.pr.it in home page, cliccando su “Vaccinazione anti-covid 19 tutte le informazioni utili”, quindi su “Modulistica – Vaccinazione anti-covid 19”.