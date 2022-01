Covid, il 16 gennaio al via a Parma e Fidenza le somministrazioni per la fascia 5-19 anni

Va avanti senza sosta la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Con l’obbiettivo di accelerare il più possibile le somministrazioni anche tra i più giovani, domenica 16 gennaio anche a Parma e provincia sarà offerta la possibilità ai bambini e ragazzi, con età compresa tra i 5 e 19 anni, di ottenere l’immunizzazione con una giornata dedicata. Si tratta di una giornata vaccinale regionale, che vedrà l’apertura di almeno un centro per ogni provincia dell’Emilia-Romagna alla popolazione in età scolastica. In provincia di Parma saranno operativi, per tutta la giornata, gli ambulatori del padiglione 23 dell’Ospedale Maggiore per vaccinare la fascia dai 5 ai 19 anni (al mattino i bambini 5-11 anni e nel pomeriggio i ragazzi dai 12 ai 19) e quelli del corpo M dell’Ospedale di Vaio, a Fidenza, dove invece si eseguiranno le somministrazioni nei bambini tra i 5 e gli 11 anni.

“L’obbiettivo di questa giornata – hanno commentato la sub Commissaria sanitaria dell’Ausl di Parma Romana Bacchi e il Direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ettore Brianti - è di rendere sempre più accessibile la vaccinazione, venendo incontro alle esigenze delle famiglie. Il vaccino – hanno continuato - è lo strumento che consente anche ai più giovani di essere protetti dal virus e dai suoi effetti più gravi, permettendo un ritorno a scuola ed alla socialità con maggiore sicurezza. Ci auguriamo – hanno concluso – che siano tanti i giovani e giovanissimi che domenica coglieranno questa opportunità .”

COME REGISTRARSI

Per partecipare alla giornata vaccinale del 16 gennaio è obbligatoria la registrazione online, che permetterà agli operatori di ottimizzare l’attività. Dal pomeriggio di giovedì 13 gennaio sarà attivo un modulo raggiungibile dal sito internet dell’Ausl: dalla home page o dalla sezione dedicata alla campagna vaccinale, è necessario cliccare al link dedicato all’evento e collegarsi al modulo di candidatura. Una volta compilati tutti i campi e dopo aver indicato una tra le sedi di Parma o Fidenza, si riceverà un sms con l’orario della somministrazione. Inoltre, si può candidare anche chi ha già fissato un appuntamento in precedenza. In questo caso è comunque necessario effettuare la procedura online: verrà poi disdetta in modo automatico la eventuale successiva data di prenotazione. Le registrazioni verranno effettuate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

COSA PORTARE IL GIORNO DELLA VACCINAZIONE

Il giorno della vaccinazione è necessaria la presenza, nel caso di minorenni, di un genitore o di chi ne fa le veci. E’ inoltre necessario presentare il foglio di anamnesi ed il consenso informato (in caso di minori firmato da entrambi i genitori), oltre ad un documento di riconoscimento.