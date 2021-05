Covid: il Comune posiziona 16 colonnine con gel igienizzante in centro storico

È stato posto oggi un ulteriore tassello a sostegno del protocollo Parma Destinazione Sicura attraverso il posizionamento di 16 colonnine con dispenser gel igienizzante per le mani in diversi punti del centro storico cittadino.



Ciò è in continuità con l’impegno dell’Assessorato al Turismo del Comune di Parma, guidato da Cristiano Casa, per garantire a tutti coloro che sceglieranno di visitare la città e di soggiornarvi, di portelo fare in sicurezza e nel rispetto delle misure obbligatorie per la prevenzione della diffusione del Covid-19. Le colonnine dispenser di gel sono facilmente riconoscibili perché contrassegnate con i colori e i loghi ufficiali del Comune di Parma e di Parma 2020+21. Il gel per la sanificazione delle mani è stato donato al Comune dall’azienda Davines di Parma.

Le colonnine sono a disposizione dei cittadini e dei turisti in visita a Parma. Sono collocate nei principali punti d’accesso al centro cittadino, di maggiore affluenza delle persone, e nei principali luoghi di fruizione culturale e turistica della città.

“Il posizionamento in città di questi dispenser rappresenta un gesto semplice ma significativo della città verso i suoi cittadini e verso i turisti che ospiteremo come Capitale Italiana della Cultura. Insieme a tutti gli operatori che si occupano di accoglienza abbiamo predisposto dei protocolli di sicurezza per consentire di vivere la nostra città in sicurezza e tranquillità”, ha dichiarato l’assessore Cristiano Casa.