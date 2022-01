Sono oltre 177 mila i cittadini over 50, residenti nei comuni dell'Emilia-Romagna, che non risultano vaccinati e che, secondo l'ultimo decreto del governo, dovranno sottoporsi obbligatoriamente alla vaccinazione antiCovid-19, per non incorrere nelle sanzioni stabilite dal Consiglio dei Ministri. Gli emiliano-romagnoli con oltre 50 anni vaccinati invece sono 1.916.367.