Covid, la responsabile: "I non vaccinati stanno mettendo sotto pressione l'ospedale"

L'Ospedale Maggiore di Parma è sempre più sotto pressione per la presenza di numerosi pazienti, contagiati dal Covid, e con situazione mediche piuttosto gravi. I ricoveri di pazienti contagiati dal Covid stanno infatti crescendo esponenzialmente anche nel nostro territorio, così come il numero di positività.

Nel corso dell'ultima settimana le persone che hanno avuto la necessità di cure ospedaliere sono aumentate nettamente: ad oggi, venerdì 7 gennaio, infatti i pazienti all'Ospedale Maggiore sono 257, di cui 208 si trovano al Padiglione Barbieri.

"Nel corso degli ultimi giorni c'è stato un netto incremento dei pazienti ricoverati - conferma Tiziana Meschi, responsabile dei reparti Covid dell'ospedale. Devo dire che le situazioni più critiche sono quelle delle persone che non si sono sottoposte alla vaccinazione antiCovid. Ormai in larghissima maggioranza sono proprio le persone non vaccinate ad avere i quadri medici più gravi, con polmoniti piuttosto problematiche: stanno mettendo sotto pressione l'ospedale".