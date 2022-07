Covid: i contagi sono 100 volte più di quelli di un anno fa

Il covid non molla e i casi riscontrati nel mese di luglio del 2022 - a livello nazionale - sono cento volte di più rispetto a quelli dello stesso mese dell'anno scorso. "Rispetto allo stesso periodo di luglio 2021 abbiamo "cento volte più contagi e quattro volte più ricoveri". A tradurre in numeri quanto accace è Enrico Coscioni, presidente di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Coscioni parla di "criticità fortissime" con "i pronto soccorso di tutti gli ospedali d'Italia esplodono per il problema Covid". Il forte rialzo dei casi Covid trova conferma nel consueto monitoraggio della cabina di regia dell'istituto superiore di sanità attesta il peggioramento della situazione. Sale l’incidenza settimanale a livello nazionale: 1071 ogni 100.000 abitanti (01/07/2022 -07/07/2022) contro 763 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente (24/06/2022 -30/06/2022).