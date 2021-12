Covid: nel 2021 800 decessi in meno rispetto al 2020

Nel corso del 2021, per quanto riguarda Parma e provincia, il Covid ha provocato la morte di 378 persone. Nel 2020, invece, i decessi a causa del virus, sempre relativamente al nostro territorio, sono stati ben 1.187. Un calo netto di morti dovute al virus: circa 800 decessi in meno. I dati della nostra provincia evidenziano un impatto meno forte del Covid-19 sulle persone contagiate che, però, tra il 2020 e il 2021, sono raddoppiate. Il numero di positività nell'anno che sta per finire, infatti, è circa il doppio di quello registrato nel corso del 2020. In questo ultimo periodo dell'anno, poi, con la variante Omicron l'indice di contagio è aumentato: nel corso della giornata di ieri, giovedì 30 dicembre, si è registrato uno dei numeri più alti di contagi in 24 ore: ben 503, sempre per quanto riguarda il nostro territorio.