Covid: un parmigiano su dieci non è ancora vaccinato

Oltre 51 mila residenti a Parma e provincia non si sono sottoposti alla vaccinazione anticovid, nemmeno con la prima dose. Il dato, che si riferisce alla popolazione dai 5 anni in avanti e comprende quindi anche i bambini ed i ragazzini, che rientrano nella fascia delle persone vaccinabili, è significativo. Si tratta infatti di più di un parmigiano su dieci, poco più dell'11% della popolazione totale residente di Parma e provicia, circa 450 mila persone.

Il numero totale di non vaccinati al 14 febbraio del 2002 è di 51.426, secondo i dati forniti dall'Ausl di Parma. I dati si riferiscono alla popolazione dai 5 anni in avanti e comprendono, quindi, anche i minorenni, che non possono decidere autonomamente rispetto alla vaccinazione. In questo caso, infatti, per loro decidono i genitori: se consideriamo che mediamente le famiglie sono più restie a sottoporre alla vaccinazione i bambini possiamo comunque notare che il numero di persone che hanno rifiutato la vaccinazione è consistente. Nel dato totale sono comprese anche le persone che sono esentate dalla vaccinazione per motivi medici.