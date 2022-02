"Covid, ricoveri in leggero calo: in terapia intensiva il 70% di no vax"

Dopo l'impennata di casi di contagio da Covid delle ultime settimane Parma sembra tornare, con fatica, a respirare. Negli ultimi giorni, infatti, in particolare da ieri, i ricoveri all'Ospedale Maggiore, sono in leggero calo.

I pazienti hanno situazione mediche diverse uno dall'altro ma i non vaccinati continuano a presentare le situazioni più critiche. Tiziana Meschi, responsabile Covid del Maggiore, fa un quadro della situazione.

Quanti pazienti sono ricoverati per Covid?

"Da ieri, giovedì 3 febbraio, sembra che ci sia un leggero calo anche se stamattina non c'è stato un decremento significativo. In totale, all'Ospedale Maggiore, sono ricoverati 359 pazienti, di cui 258 al padiglione Barbieri. Il triage respiratorio, in questo momento, è abbastanza libero, ci sono alcuni posti letto. La rotta si sta invertendo anche se dobbiamo sempre tenere molto alta l'attezione".

Quali sono le percentuali di vaccinati e non vaccinati in ospedale e in terapia intensiva?

"Come percentuali di ricoverati in ospedale siamo al 50% di non vaccinati e 50% di vaccinati. I pazienti non vaccinati continuano ad avere le situazione cliniche più gravi: in particolare hanno polmoniti insterstiziali e numerose altre complicazioni. I vaccinati hanno patologie più gestibili e vengono trattati nei reparti di degenza ordinari. In terapia intensiva ci sono attualmente 20 pazienti: il 70% sono persone non vaccinate, il 30% sono invece pazienti vaccinati".