Covid: verso la quarta dose per gli over 60

Dovrebbe arrivare entro 24/48 ore il via libera da parte dell'Ema alle indicazioni per l'estensione del secondo boster del vaccino Covid agli over 60. La decisione in questo senso, anticipata due giorni fa da Marco Cavaleri, responsabile della strategia per i vaccini dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Aifa e Ministero della Salute, si apprende, sono già al lavoro e dopo il passaggio da parte dell'Agenzia del farmaco ci sarà una circolare che sarà inviata alla Regioni per predisporre il nuovo piano vaccinale.

Dall'inizio della prossima settimana gli italiani con più di 60 anni potranno pertanto essere chiamati alla quarta dose di vaccino anti Covid per contrastare quella che è una variante sempre più dilagante: Omicron 5. Non si tratta ancora dei vaccini aggiornati per contrastare specificamente la variante super contagiosa ma servirà per incrementare la risposta immunitaria.