Green pass dal parrucchiere: scatta l'obbligo. Oggi le regole per gli altri negozi

Finisce l'attesa per i negozi di Parma e provincia, che aspettano oggi pomeriggio, quando il premier Mario Draghi firmerà il Dpcm con la lista delle attività commerciali dove non sarà obbligatorio avere il green pass dal 1° febbraio 2022. Mentre entrano in vigore da oggi le nuove regole per andare dal parrucchiere e dall’estetista, si delinea l’elenco degli esercizi commerciali esentati. Intanto, come detto, scatta oggi l’obbligo di esibire il green pass base (che si ottiene con tampone antigenico valido 48 ore oppure un molecolare valido 72 ore) se si va dal parrucchiere, dal barbiere o nei centri estetici. Non solo. Già in vigore dal 7 gennaio 2022 il decreto che prevede l’ingresso nel carcere di via Burla col green pass base.

Ma come cambierà la mappa dei negozi con e senza green pass? Dal 1° febbraio quello base servirà per accedere a Pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari. Non dovranno avere il green pass i cittadini che devono entrare in una stazione dei carabinieri o in un commissariato per presentare una denuncia o comunque svolgere un atto «indifferibile». Niente green pass anche per partecipare a un processo in tribunale. Non servirà la certificazione verde per acquistare generi alimentari sia nei negozi al dettaglio, sia nei supermercati. Necessario invece nei negozi che vendono surgelati, le pescherie, le bevande, i rappresentanti di ittica. Per comprare medicinali e prodotti per la cura per il corpo non servirà il green pass, che sarà invece necessario per i negozi di cosmetica. Niente green pass anche per parafarmacie, ottici e edicole all’aperto, mentre servirà per i negozi che vendono giornali e nelle librerie. Niente green pass anche nei negozi che vendono generi alimentari e per la cura degli animali, mentre servirà dal tabaccaio.