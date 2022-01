Negozi, discoteche e Green pass: cosa cambia da domani

Mascherine, obbligo vaccinale, negozi. Oggi, 31 gennaio, è il D-day anche per i parmigiani, il giorno in cui scade il termine del provvedimento che ha scandito restrizioni e obblighi a partire da Natale. Con alcune modifiche, il Consiglio dei ministri prorogherà le misure. Ma cosa cambia in particolare, a Parma e provincia, da domani?

Indossare le mascherine all’aperto resta obbligatorio per tutti, anche in zona bianca. Oggi, infatti, il Consiglio dei ministri disporrà la proroga del provvedimento entrato in vigore a partire dal 24 dicembre. La scadenza, che sotto Natale era stata fissata al 31 gennaio, verrà prolungata dal governo convocato per oggi. Scade stasera anche l’obbligo di chiusura per le discoteche di Parma e provincia, disposto sotto Natale quando il contagio correva veloce. Ma potrebbe esserci esserci una breve proroga, con riapertura possibile fra due settimane.

Una delle novità più importanti è poi l’obbligo di vaccino anticovid per tutti over 50 a partire da domani. Coloro che non si sono immunizzati, salvo gli esenti per motivi di salute, saranno multati di 100 euro dopo un controllo. I controlli saranno fatti a campione e la multa sarà emessa dall’Agenzia delle entrate su segnalazione del ministero della Salute. Dal 15 febbraio gli over 50 dovranno esibire il super green pass (che si ottiene tramite vaccinazione o per guarigione) per accedere al posto di lavoro.

Sempre da domani, il Green pass base, cioè anche tramite tampone, sarà obbligatorio per entrare in negozi, banche e uffici postali di Parma e provincia. Fanno eccezione quelli che forniscono beni essenziali: alimentari, farmacie, ottici, rivendite di carburante, di prodotti per animali e casalinghi. Da domani cambiano anche i termini di validità anche del super green pass. La scadenza sarà di 6 mesi per chi ha completato solo il primo ciclo di vaccinazione. Non avrà invece scadenza per chi abbia ricevuto anche la terza dose.