Scacco matto al Covid, il nuovo decreto è ufficiale: dal primo maggio via il Green pass anche al chiuso e fine della quarantena

Tutto confermato. Le indiscrezioni della mattinata trovano l'ufficialità nel pomeriggio di oggi, 17 marzo, quando il governo decide di dare scacco matto al Covid e svoltare verso la fine assoluta delle restrizioni, rilanciando definitivamente vita sociale ed economia. Nei fatti, stop dal primo maggio al Super green pass nei ristoranti e nei bar al chiuso (così come per cinema, teatri e concerti indoor) e dal primo aprile all'aperto. Le mascherine saranno obbligatorie in tutti i luoghi al chiuso fino al 30 aprile 2022, mentre tornano le gite scolastiche. E ancora: stop alle quarantene, capienza negli stadi al 100% dal primo aprile e niente obbligo vaccinale per gli over 50 al lavoro. Sono dunque queste le principali novità anche a Parma dal 31 marzo, quando lo stato di emergenza si concluderà. Niente più sistema a colori delle regioni, né ordinanze del venerdì.

Approvato all'unanimità il decreto legge sulle riaperture che traccia la roadmap per allentare le misure anti-Covid. Il Cdm ha dato il via libera a "provvedimenti importanti che eliminano quasi tutte le restrizioni che hanno limitato i nostri comportatamenti" ha detto in conferenza stampa il presidente del consiglio Mario Draghi. Il Comitato tecnico scientifico sarà sciolto "anche se continuerà a lavorare con l'Istituto superiore di sanità".

Il premier ha annunciato un graduale superamento del certificato verde, uno strumento che Draghi ha definito "un grande successo" che "ci ha permesso di riprendere l'economia. Proprio con il green pass l'anno scorso l'economia italiana è cresciuta del 6,5 per cento". "Grazie ai vaccini - ha aggiunto il premier - sono stati evitati quasi 80mila decessi in Italia nel solo 2021. Le decisioni sono state prese sulla base della scienza e tanta gente non è morta perché è stata vaccinata".

"Ringrazio tutti gli italiani per l'altruismo e la pazienza dimostrati in questi anni" ha detto ancora Draghi durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. "Spesso - ha sottolineato il premier - siamo percepiti all'estero come un popolo che non ha senso civico, ma questo non è vero, gli italiani sono stati bravissimi in questa pandemia. Abbiamo raggiunto punte di vaccinazione tra le più alte in Europa, di questo occorre andare fieri". Draghi ha ringraziato il generale Figliuolo, la cui nomina "è stata un momento di svolta radicale e di progresso nella lotta alla pandemia", il precedente governo e il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Quarantena, sistema a colori e green pass

Proprio il ministro della Salute ha illustrato le principali novità del decreto. Intanto, ha detto, verrà "definitivamente" superato "il sistema colori. Continueremo questo monitoraggio che resta essenziale ma non sarà più connesso alle ordinanze. Non ci saranno più le ordinanze del venerdì". Speranza ha poi annunciato che verrà eliminato l'obbligo di quarantena da contatto: solo le persone positive al coronavirus dovranno osservare un periodo di isolamento. Un'altra novità è che "la sospensione dal lavoro per mancata vaccinazione non avverrà più. Chi ha più di 50 anni - ha detto Speranza - non dovrà più avere il green pass rafforzato ma quello base". La sospensione dal lavoro resterà solo per la fascia delle personale sanitario e i lavoratori di strutture ospedaliere e delle Rsa, in questo caso il prolungamento dell'obbligo è al 31 dicembre.

Quanto alla carta verde, il ministro ha confermato che il decreto prevede un graduale "superamento del green pass dal primo aprile nella grandissima parte dei luoghi all'aperto e dal primo maggio anche nei luoghi al chiuso. Dal primo maggio ci sarà il superamento del green pass". Discorso diverso per le mascherine al chiuso: l'obbligo sarà mantenuto almeno fino al 30 aprile, "poi il governo valuterà di volta in volta le misure necessarie - ha detto il ministro - ma per il momento questa misura nei luoghi di lavoro resta prevista'.

Stop al super green pass per gli stranieri dal 1° aprile

Rispetto alla bozza circolata oggi ci sarebbe una novità. Dal primo aprile i turisti stranieri in Italia potranno entrare nei ristoranti anche con green pass base, ovvero con un 'passaporto vaccinale' che potrebbe accettarne anche solo la negatività al Covid, dunque con esito di tampone alla mano. Nel corso del Consiglio dei ministri, dopo una discussione avviata dal ministro al Turismo Massimo Garavaglia, è stata infatti anticipata la data per i soli turisti stranieri in Italia: per i cittadini italiani, nelle sale al chiuso, continuerà infatti ad essere chiesto il Green pass rafforzato fino al primo maggio. Un distinguo per incentivare il turismo, uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Sarebbe stata dunque respinta la richiesta della Lega di anticipare la fine del green pass rafforzato al 15 aprile nei ristoranti al chiuso. Dunque a maggio finisce l'obbligo del Green pass: nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi in mattinata si era già stabilito di mantenere l'obbligo di presentare il certificato verde in alcuni ambiti (base o super nei diversi luoghi) ancora fino al 30 aprile. Da maggio non sarà più necessario esibirlo. L'attuale regime sull'obbligo di mascherine - previsto in tutti i luoghi al chiuso, compreso la scuola - resterà in vigore fino al 30 aprile. Dal primo aprile non sarà più obbligatorio avere almeno il Green pass base per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio. Sempre dal primo aprile, come detto, invece, non sarà necessaria l'esibizione del Green pass in bar e ristoranti all'aperto e dal primo maggio al chiuso.

Le decisioni

Da aprile, inoltre, non sarà più richiesto il Green pass sui bus ed in generale sui mezzi di trasporto pubblico locale, mentre continuerà a vigere obbligo di indossare le mascherine. Le norme sulle mascherine, infatti, restano invariate fino al 30 aprile. Sempre da aprile decade l'obbligo di Super green pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. A chi ha superato questa soglia d'età, per cui in linea generale l'obbligo resterebbe in vigore, sui luoghi di lavoro dovrebbe essere richiesto solo il certificato base. La capienza degli stadi tornerà al 100% dal primo aprile e per accedervi sarà richiesto il green pass base. Mentre l'obbligo vaccinale resta in vigore fino a fine anno per il personale sanitario e Rsa. L'Italia non sarà più in stato di emergenza Covid e di conseguenza decadono il Cts e la struttura del commissario straordinario. Al loro posto una unità operativa ad hoc al ministero della Salute per accompagnare il periodo transitorio e completare la campagna vaccinale.

La road map tracciata dal governo per per allentare le misure anti-Covid prevede anche la decadenza della quarantena da contatto (l'obbligo di isolamento resta solo per i contagiati). Pertanto, a scuola, la Dad resta solo per coloro che hanno contratto l'infezione.