Covid, ricoveri in aumento: "Al Maggiore 99 pazienti, massima allerta per i giorni delle Feste"

Il numero di pazienti Covid ricoverati all'Ospedale Maggiore di Parma ha subito una forte accelerata nel corso dell'ultima settimana e, in vista delle festività dei prossimi giorni la previsione è che possano aumentare ulteriormente. Ad oggi, martedì 21 dicembre, infatti i contagiati dal virus che si trovano in ospedale sono 99. Tiziana Meschi è la responsabile dei reparti Covid: "Massima allerta ma siamo pronti ad affrontare un'ulteriore emergenza".

Qual'è la situazione dei ricoverati al Maggiore?

"La situazione in ospedale è di incremento dei ricoveri: 99 persone si trovano in ospedale: 59 sono al padiglione Barbieri: di questi 12 sono subacuti e 47 acuti. E' una situazione che richiede la massima allerta, soprattutto in vista dei prossimi giorni e del fine settimana. E' un momento molto delicato: con l'aumento dei contagi aumentano anche i ricoveri se pensiamo che circa il 10% dei contagiati potrebbe dover ricorrere al ricovero in ospedale".

In vista dei prossimi giorni di festività prevedete un aumento dei ricoveri?

"E' difficile fare delle previsioni ma con l'aumento dei casi a livello nazionale e visto che le persone si ritroveranno per festeggiare, probabilmente ci sarà un aumento ulteriore. Siamo pronti, l'organizzazione è completamente operativa: domenica abbiamo aperto un modulo con 18 posti letto e nei prossimi giorni, probabilmente, ne apriremo un altro da 28 posti. La situazione è in evoluzione e dobbiamo agire con molta calma. L'allerta è massima ma abbiamo affrontato uno scenario di questo tipo già altre volte".