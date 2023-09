Covid in risalita, la mappa del contagio: Parma tra le città meno colpite

Parma è una delle città in cui l'incidenza dei casi di Covid-19, in risalita in tutta Italia, è più bassa. Fino al 6 settembre sono stati infatti registrati 20 casi di positività ogni 100 mila abitanti. La media nazionale è di 35 casi: per ora la nostra provincia è una di quelle con l'incidenza più bassa.

Lo indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'istituto per le Applicazioni del Calcolo "M. Picone", del Consiglio Nazionale delle Ricerche, relativa all'incidenza dei positivi al virus negli ultimi sette giorni fino al 6 settembre, ultimo giorno in cui il Governo li ha resi pubblicamente disponibili.

L'analisi indica che "l'incidenza settimanale media nelle 107 province è bassa e pari a circa 35 positivi per 100.000 abitanti. Si notano comunque - osserva l'esperto - tre gruppi di province a seconda del tipo di trend nelle ultime due settimane fino al 6 settembre: province con valore medio costante, quelle in crescita lineare e quelle in crescita accelerata".

Per quanto riguarda le province in crescita accelerata, si distinguono tre cluster di province contigue, a eccezione di Verbano-Cusio-Ossola. Sono tutte le province del Friuli Venezia Giulia e quella di Belluno; Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Alessandria, Asti, Torino; Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Isernia.

A parte pochi casi, prosegue Sebastiani, le province con andamento costante formano quattro cluster di province contigue. Si tratta di Sassari, Nuoro; Brindisi, Lecce; Cosenza, Crotone; Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania e Ragusa: Si individuano inoltre altri due gruppi di province che quasi formano due cluster di province contigue: Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Forlì-Cesena; Arezzo, Perugia, Grosseto e Viterbo. Si osserva inoltre un'incidenza maggiore del 50% rispetto ai sette giorni precedenti a Matera, Crotone, Ravenna, Gorizia, Bergamo, Lecco, Verbano-Cusio-Ossola e Belluno.