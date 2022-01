Il covid dilaga nelle scuole: classi in quarantena più che raddoppiate in una settimana

Nella settimana dal 17 al 23 gennaio le classi in quarantena negli istituti scolastici di Parma e provincia, sono più che raddoppiate rispetto alla settimana precedente, quella dal 10 al 16 gennaio. Le classi sono infatti 181: la settimana scorsa erano 68. Le persone in quarantena, sempre nel corso dell'ultima settimana, sono 1.748, di cui 1705 studenti. La quasi totalità, quindi, rispetto al dato complessivo: le persone del personale scolastico sono infatti 43. La settimana dal 10 al 16 gennaio erano state 511. Un incremento molto significativo, quindi, anche per questo elemento.

Nel nostro territorio, tra la città e la provincia, ci sono 196 focolai attivi. Il numero di persone della scuola in quarantena in quanto contatti stratti è di 6-518, di cui 6.065 studenti. L'incremento, anche in questo caso è significativo: la settimana scorsa, infatti, i dati parlavano di 4.773 persone in totale.