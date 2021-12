Covid: sospesa l'attività dei servizi di igiene pubblica per dedicare il personale al contact tracing

L’Azienda USL ha disposto la temporanea sospensione delle attività programmate degli ambulatori dei servizi di igiene e sanità pubblica da oggi, 20 dicembre, fino al 14 gennaio compreso. Una scelta dettata dall’impennata di casi positivi al coronavirus e quindi alla necessità di dedicare più professionisti alle operazioni di contact tracing.

Pertanto, fino al 14 gennaio prossimo, sono sospese le attività programmate degli ambulatori di Parma, Fidenza, San Secondo e Langhirano. I cittadini prenotati sono già stati avvisati tramite sms e saranno ricontattati per un nuovo appuntamento non appena possibile. Restano regolarmente aperti gli ambulatori del distretto Valli Taro e Ceno di Fornovo e Borgotaro.

Garantito anche il servizio per le donne in dolce attesa: a Parma, rimane aperto l'ambulatorio, come di consueto, nella giornata del mercoledì, anche per le residenti nel distretto Sud-Est, mentre nel distretto di Fidenza le future mamme possono accedere al servizio in libero accesso, il giovedì dalle 14 alle 17 alla Casa della Salute di Fidenza.