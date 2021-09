La nostra città ha risentito meno gli effetti della pandemia rispetto ad altre città come Bergamo e Piacenza ma perde comunque più di 50 posizioni rispetto al 2019

Il Covid ha tolto 2,2 anni di vita ai parmigiani, un salto indietro di oltre 15 anni che ha portato l'aspettativa di vita, nel 2020, ai livelli del 2004.

"Nel 2020, la diffusione della pandemia da Covid-19 e il forte aumento del rischio di mortalità che ne è derivato ha interrotto bruscamente la crescita della speranza di vita alla nascita che aveva caratterizzato il trend fino al 2019, facendo registrare, rispetto all’anno precedente, una contrazione pari a 1,2 anni". Contrazione che nel caso della provincia di Parma - secondo l’aggiornamento annuale di Istat degli indicatori del Benessere dei territori, nel caso specifico quello della salute - prevede una riduzione maggiore, ovvero di 2,2 anni. Parma, rispetto al 2019, perde più di 50 posizioni nella classifica.

Sono i numeri resi noti dall'Istat e che confermano, per l'ennesima volta, quanto sia stato drammatico l'impatto del Covid sulla mortalità nel corso di tutto il 2020, con il picco concentrato nelle zone più colpite ancora a marzo e aprile, e la recrudescenza dei mesi di novembre e dicembre (la seconda ondata).

I dati sono contenuti nell'aggiornamento annuale del sistema di indicatori del Bes, il Benessere equo e sostenibile dei territori: tra questi, appunto, anche l'indicatore sulla speranza di vita, che dopo anni di crescita inarrestabile ha subito una drammatica frenata lo scorso anno, facendo registrare (rispetto al 2019) una contrazione pari a 1,2 anni in tutta la penisola, attestandosi a 82 anni (79,7 per gli uomini e 84,4 per le donne). A livello provinciale, dice ancora l'Istat, la speranza di vita si riduce nelle aree del Paese a più alta diffusione del virus durante la fase iniziale della pandemia