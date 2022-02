Covid, i parmigiani plaudono alle nuove aperture: "Speriamo che la fine delle restrizioni sia vicina"

"Ci sentiamo sicuramente più liberi e speriamo che questa sia la volta buona che determinerà la fine delle restrizioni e anche della pandemia". I parmigiani plaudono alla cessazione graduale delle restrizioni annunciata dal premier Draghi in merito alle norme relative al Green pass, il cui obbligo verrà allentato e non sarà più necessario per svolgere determinate attività, dalle fiere allo sport, dalle feste agli spettacoli. Dal 1 aprile 2022 infatti lo Stato di emergenza non sarà più prorogato, spariranno le zone a colori e verrà allentato gradualmente l'obbligo di esibizione del certificato verde. "Credo sia giusto eliminare gradualmente il Green pass, spero che la fine della pandemia sia vicina. Ora attendiamo con pazienza anche la fine dell'obbligo della mascherina al chiuso" ci racconta una ragazza che sta passeggiando in via Farini con il suo cane. "Sinceramente non ne posso più: anche i commercianti che conosco mi dicono la stessa cosa".

I titolari di negozi e di locali, infatti, hanno continuato nella quasi totalità dei casi a controllare il Green pass all'ingresso ma ora pensano che sia giusto abbandonare, pian piano, questo strumento. "Io personalmente penso che con i numeri di contagi che abbiamo oggi - il 25 febbraio a Parma si contano 256 casi - sia giusto pensare ad un cambiamento che faciliti il lavoro di chi, come noi, ha passato due anni intensissimi, tra le mille norme che siamo stati chiamati a rispettare, le chiusure e le restrizioni di ogni genere" sottolinea il titolare di un negozio del centro storico. "Anche secondo me - aggiunge un cliente - sarebbe il caso di fermare le restrizioni e il 1° aprile mi sembra una buona data, considerato tutto".

"Saremo sicuramente più liberi senza queste norme: io spero solo che la situazione del contagio rimanga come quella di oggi e che i casi non riprendano ad aumentare, che si arrivi ad una situazione di stabilità, per tornare finalmente alla normalità". E' questa l'opinione di una parmigiana che ha vissuto la pandemia in prima fila: la figlia, infatti, lavora in ospedale. "E' da tanto che mia figlia vorrebbe iniziare a respirare un pò dopo due anni di lavoro pesantissimo: spero davvero che la fine dell'emergenza pandemica sia vicina".