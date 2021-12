Oggi le nuove regole: ipotesi Super Green pass per tutti i luoghi di lavoro

Tra le misure che verranno introdotte dal governo, nella giornata di oggi giovedì 23 dicembre, ci potrebbe esserre anche l'obbligatorietà del Super Green pass per tutti i luoghi di lavoro. Una decisione molto forte che significherebbe, in sostanza, l'obbligo vaccinale per i lavoratori di tutte le categorie. L’ipotesi sarebbe quella di escludere il tampone antigenico dagli strumenti che consentono di ottenere il certificato

La nuova stretta potrebbe andare in più direzioni: durata del green pass tagliata a 6 mesi, booster quattro mesi dopo la seconda dose, tamponi anche ai vaccinati per i grandi eventi, a partire dalle feste di Capodanno, ritorno allo smart working.

In ogni caso l'accorciamento della durata del green pass (oggi dura 9 mesi) non scatterà subito perché altrimenti almeno 3 milioni di italiani rischierebbero di veder scadere il certificato già a fine anno e altri milioni nelle prime settimane di gennaio. Il taglio della durata del pass entrerà in vigore non prima del 15 gennaio o a fine gennaio per dare tempo agli italiani di fare così la terza dose