Covid, super green pass per i lavoratori pubblici: ipotesi obbligo vaccinale per i maggiorenni

I prossimi giorni saranno centrali per capire se il super green pass, come caldeggiato da molti in queste settimane, verrà esteso anche ai luoghi di lavoro. Ma c'è anche un'altra ipotesi possibile, ovvero l'obbligo vaccinale dai 18 anni in su per tutti.

Alcuni esponenti del Pd, sulla scia delle richieste di sindacati e Confindustria, infatti vanno oltre e puntano - cercando l'appoggio di Forza Italia e M5s - ad incassare da subito la misura dell'obbligo vaccinale dai 18 anni o 21 anni in su per tutti.

Secondo il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, ci sono le condizioni per questo tipo di provvedimento.

L'unica misura su cui potrebbe esserci un accordo certo, già da subito, è l'estensione dell'obbligo del certificato verde rafforzato agli impiegati della Pubblica amministrazione. Non quindi nella categoria del lavoro privato, dove ci sarebbero alcune complessità da superare e per questo sarà necessario consultare sindacati e imprese poiché il governo intende giungere a scelte il più condivise possibile.