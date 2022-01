Covid: verso il superamento del sistema dei colori

Parma e provincia, così come gli altri territori, potrebbero presto non essere più classificate con il sistema dei colori. Nelle prossime settimane, infatti, vista l'introduzione del super green pass in quasi tutti i luoghi pubblici, è probabile che il meccanismo delle fasce sia abbandonato per tutelare le attività economiche e garantire la massima possibilità di spostamento tra i territori.

È questa una delle idee delle Regioni che verranno discusse nella prossima Conferenza dei governatori e saranno poi proposte al governo. Con la diffusione dell'obbligatorieta' del certificato verde rafforzato in quasi tutti gli spazi al chiuso il sistema della colorazione - bianca, gialla, arancione e rossa - potrebbe infatti non svolgere più il ruolo avuto dalla sua introduzione fino ad oggi.