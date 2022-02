Covid: tre sabati di open day vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni

L’Azienda Usl organizza tre nuove giornate di open day vaccinale contro il coronavirus dedicate ai bimbi dai 5 agli 11 anni e invia SMS di invito ai genitori dei piccoli non ancora vaccinati. I tre appuntamenti in programma sono il 26 febbraio, il 5 e 12 marzo.

Le tre iniziative sono ad accesso diretto senza la prenotazione.

E’ sufficiente presentarsi sabato 26 febbraio nei centri vaccinali dell’Azienda sanitaria a Parma, in via Mantova, dalle 7.30 alle 13.30 e al centro vaccinale di Langhirano, alla Casa della Salute, dalle 8 alle 14 e dalle 14.30 alle 20.30.

Il 5 marzo l’open day pediatrico è nei centri vaccinali dell’Azienda sanitaria di Parma, in via Mantova, dalle 14 alle 20, al centro vaccinale di Fidenza (Vaio) dalle 7.30 alle 13.30 e a Langhirano, alla Casa della Salute, dalle 8 alle 14.

Infine, sabato 12 marzo l’iniziativa è offerta dalle 14 alle 20 sia a Parma, in via Mantova, che al centro vaccinale di Fidenza a Vaio.



Come di consueto, i bambini vengono accolti negli hub da operatori e volontari mentre tutto il percorso di vaccinazione è seguito dai medici e dai pediatri presenti nei centri.



L’open day per i più piccoli, organizzato di sabato e senza la necessità di prenotazione, vuole agevolare i genitori nell’accesso al servizio. Ma è sempre possibile prenotare l’appuntamento al numero verde 800.608.062 o agli sportelli unici CUP dell’Ausl (esclusi i servizi Cup in farmacia).



Si ricorda che il giorno della vaccinazione i bimbi devono essere accompagnati da un genitore o da un adulto che sia stato delegato dai genitori e portare il modulo di anamnesi e il consenso informato compilati e firmati da entrambi i genitori. Tutti i moduli (anamnesi, consenso informato e delega) sono scaricabili dal sito www.ausl.pr.it in home page, cliccando su “Vaccinazione anti-covid 19 tutte le informazioni utili”, quindi su “Ciclo primario per bambini 5-11anni”.



