Covid: negli ultimi 7 giorni a Parma 196 casi e 3 morti

Negli ultimi sette giorni a Parma sono stati registrati 196 nuovi casi di Covid-19. Nello stesso periodo di tempo ci sono stati tre decessi. In terapia intensiva un solo paziente.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 2.148.211 casi di positività, 2.129 in più rispetto alla settimana precedente, su un totale di 34.722 tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni, di cui 17.846 molecolari e 16.876 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 6,1%.

Questi i dati relativi alla settimana dal 14 al 20 aprile 2023, aggiornati alle ore 10 di ieri, giovedì 20 aprile, come richiesto dal ministero della Salute.

In Emilia-Romagna è possibile continuare a consultare i dati giornalieri relativi all’andamento dell’epidemia grazie al sito messo a punto dalla Regione https://regioneer.it/bollettino-covid, aggiornato ogni giorno alle ore 15.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 23 (+5 rispetto alla settimana precedente, +27,8%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 518 (+82 rispetto alla settimana precedente, +18,8%).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (invariato rispetto alla settimana precedente), 1 a Parma (invariato), 2 a Reggio Emilia (+1), 6 a Modena (-1), 4 a Bologna (+3), 6 a Ferrara (+4), 2 a Ravenna (-1) e 1 a Cesena, invariato rispetto alla settimana precedente.

Nessun ricovero a Forlì e Rimini, come nella settimana precedente, e nel Circondario Imolese (-1).

Contagi

L’età media dei nuovi positivi è di 58,1 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 566 nuovi casi nell’ultima settimana (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 435.507) seguita da Modena (315 su 321.920); poi Reggio Emilia (229 su 246.304) e Ferrara (217 su 160.523); quindi Parma (196 su 185.232), Ravenna (162 su 203.937), Piacenza (117 su 113.586), Rimini (160 su 195.837) e Forlì (81 su 100.282); infine Cesena (52 su 119.091) e il Circondario Imolese, con 34 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 65.992.

I casi attivi, cioè i malati effettivi ad oggi sono 3.994 (+651). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 3.453 (+564), l’86,4% del totale dei casi attivi.

Guariti e deceduti

Le persone complessivamente guarite sono 1.463 in più e raggiungono quota 2.124.827.

Purtroppo, si registrano 15 decessi: 3 in provincia di Parma 2 in provincia di Modena 2 in provincia di Bologna 5 in provincia di Ferrara 1 in provincia di Ravenna 2 in provincia di Rimini

Nessun decesso nelle province di Piacenza, Reggio Emilia, Forlì-Cesena e nel Circondario Imolese.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 19.390.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 8 di oggi sono state somministrate complessivamente 11.306.595 dosi; sul totale sono 3.806.294 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,7%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.992.557.